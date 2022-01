Téléphone et internet sont enfin de retour à Monible et Châtelat. Après six jours d’interruption, la panne a été résolue mercredi soir par Swisscom, l’entreprise nous l’a confirmé jeudi. Une douzaine de clients ont été touchés par ces perturbations. La panne serait due à un câble de raccordement enterré qui était endommagé. /oza