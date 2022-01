L'Arc Jurassien Expo à nouveau annulée

Des règles sanitaires restrictives et des perspectives d’assouplissement encore trop incertaines. Ce sont les raisons avancées par le comité d’organisation de l'Arc Jurassien Expo qui a décidé d’annuler le rassemblement prévu le 19 mars. La manifestation accueille en temps normal plus de 1000 personnes et représente une vitrine pour les éleveurs de la région qui se déplacent pour présenter au public leurs plus belles vaches.

A cause l’incertitude ambiante, il est trop risqué pour les organisateurs d’engager des frais. Le rendez-vous est fixé pour le 18 mars 2023./comm-lmv