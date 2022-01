Musique à la Collégiale rompt avec les traditions

Musique à la Collégiale revient pour une 2e saison. Pas moins de 14 concerts sont agendés cette année dans l’édifice historique de St-Imier. La toute jeune association qui porte l'événement a présenté son programme jeudi. Elle l’a voulu « riche et varié » avec des styles mêlant musique de chambre, musique ancienne, jazz, improvisation et musique électronique. « L’idée est de proposer un panorama sonore aussi large que possible. Cette saison va chercher dans des choses très très différentes, c’est la variété des sonorités », précise le directeur artistique de Musique à la Collégiale Johan Treichel, qui présente dans le son ci-dessous le temps fort de l’année avec le mini-festival La Collégiade qui sera composé de 3 concerts entre le 12 et le 15 mai.