Quand le gibier met la pression sur les forêts

Dans les régions touchées, l’est du canton notamment, certaines essences ne sont pas suffisamment représentées pour assurer le rajeunissement forestier. Les feuillus comme les érables ou les chênes manquent parfois sur le Plateau tandis que le problème touche les sapins à plus haute altitude. Or ces arbres jouent un rôle de plus en plus important pour la biodiversité et la protection contre les dangers naturels, souligne l’Office des forêts.





Impact direct et indirect

L’impact du gibier peut être direct ou indirect. Le chevreuil, par exemple, se nourrit en partie de bourgeons et de jeunes rameaux à une certaine période de l’année. Le frottement des bois peut aussi avoir un impact. La pression humaine via le tourisme peut aussi amener le gibier à se concentrer des dans zones problématiques. Mais à quel moment parle-t-on de dégâts ? Pour Rénald Queloz, les possibilités de renouvellement des espèces végétales représentent le facteur déterminant :