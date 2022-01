Un café plus cher en 2021

Le prix du café a augmenté dans la région en 2021. Il faut débourser en moyenne 3,68 francs pour en boire un dans les restaurants du Jura bernois et de la région biennoise. C’est cinq centimes de plus qu’en 2019. En dix ans, le prix de cette boisson a même augmenté de 33 centimes. GastroJura bernois a publié ce vendredi son traditionnel sondage des prix dans la restauration en collaboration avec Gastroconsult SA. Si on se concentre sur l’année dernière, le café le moins cher dans le canton coûte trois francs, tandis que le plus onéreux revient à 4,5 francs. Les chiffres de la faîtière indiquent encore que le prix moyen du café dans la région est trois centimes au-dessus de celui pratiqué dans le Jura.

Quant à l’assiette du jour, elle revient à 17,63 francs en moyenne dans le Jura bernois. Il faut débourser 3,88 francs pour une bière suisse à la pression ou encore 3,58 francs pour une eau minérale ouverte de 3dl. Un ballon de vin du lac (toute qualité confondue) revient à CHF 3,82 en moyenne

GastroJura bernois précise que les prix ont augmenté de 1,45% en moyenne l’an dernier. Et pour 2022, les restaurateurs régionaux ont l’intention d’augmenter leurs prix de 1,64%. La faîtière note cependant que les intentions sont très souvent supérieures aux augmentations réellement pratiquées.

Dans son sondage, GastroJura en a profité pour demander aux restaurateurs leur avis sur les aides pour cas de rigueur versées par le canton pour atténuer les effets négatifs de la crise du coronavirus. 32% les jugent insuffisantes. Et puis 60% des sondés indiquent encore ne pas avoir licencié du personnel l’an dernier. /comm-cer