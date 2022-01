Une « Carte Hiver » pour le Jura et le Jura bernois

Un document unique permet dorénavant de consulter toutes les offres de ski de fond, ski alpin, raquettes, sentiers pédestres hivernaux et pistes équestres dans le Jura et le Jura bernois. Une « Carte Hiver » qui recense l’ensemble des activités hivernales de mobilité douce vient de voir le jour. Le document résulte d’une collaboration entre Jura bernois Tourisme et Jura Tourisme. Il a été tiré à 10'000 exemplaires et est distribué au public depuis le début du mois. La carte recto-verso a été réalisée dans un format pratique à mettre dans la poche. Le document permet également, via des pictogrammes et des codes QR, d’obtenir des renseignements sur les piscines couvertes, les patinoires ou encore les restaurants et les hébergements. La carte peut être téléchargée ici. /comm-fco