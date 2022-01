Suisse-UE : la recherche et l’industrie dans le flou

Il a été question de politique européenne de la Suisse à Delémont. La négociatrice en chef avec l’Union européenne Livia Leu était de passage dans la région dans le cadre d’une conférence sur ce thème organisée par la Fondation Gobat pour la paix. Fondation présidée par l’ancienne conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, également présente. La secrétaire d’Etat au Département fédéral des affaires étrangères Livia Leu n’a toutefois pas voulu répondre aux sollicitations des journalistes.

Sur scène, la rectrice de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale Luciana Vaccaro et le codirecteur de Willemin-Macodel SA et vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura, Olivier Haegeli ont fait part de leurs questionnements et de leurs craintes sur l’avenir des collaborations avec l’UE.

Depuis l’abandon par le Conseil fédéral, en mai dernier, après sept ans de négociations, de l’accord-cadre institutionnel avec l’UE, ces différents secteurs vivent dans une incertitude liée au futur des collaborations avec les pays d’Europe. Le détail de ces craintes avec Olivier Haegeli :