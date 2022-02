Un service auto à la pointe de la technologie

Après trois ans de travaux de rénovation, le centre d’expertises et d’examens d’Orpond a été officiellement présenté mardi. Construit en 1982, le bâtiment fait sans cesse face à une hausse des demandes d’examens et d’expertises. Il avait déjà subi un agrandissement en 2002 puis en 2010. Pour le directeur de l’Office bernois de la circulation routière et de la navigation Stephan Lanz, ce centre avait grandement besoin d’un coup de neuf.