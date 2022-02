La Tuile échappe à une nouvelle condamnation

Reste les termes peu ragoûtants tels que « médiocre crapaud baveux » contenu dans l’article, ce qui n'est pas très agréable lorsque l’on est visé, le juge en convient. Ou encore « couillon fini » écrit de manière phonétique. « Est-ce une injure ? », questionne le magistrat. « Pas du tout sinon tous les marseillais seraient en prison ! », lance le truculent Pierre-André Marchand. « On n’est pas à Marseille ici, nier l’injure est d’une mauvaise foi infinie », s’étonne l’avocat du plaignant Me Grégoire Aubry. Des termes qui, selon le tribunal, « ne sont pas d’une gravité suffisante dans un contexte satirique » et doivent être rangés au rayon de la liberté de la presse, de la critique et de l’humour. Un trait d’esprit pas vraiment du goût de la partie plaignante qui a déjà fait part de son intention de faire appel. /jpi