La centrale hydroélectrique de Brügg se digitalise

Plus grande efficacité

La modernisation des installations permet un pilotage plus efficace de la centrale, ce qui engendre une réduction des coûts d’exploitation et de maintenance. Néanmoins, il n’est pas prévu à court de terme que la facture d’électricité des ménages concernés soit elle aussi réduite, rappelle le directeur d’ESB. « L’énergie que l’on vend à nos clients est un mélange de notre propre production et de celle du marché. Les prix du marché étant très hauts, le client verra plutôt sa facture augmenter ». /ddc