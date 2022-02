Le prix du gaz va augmenter à St-Imier

Augmentation inévitable du prix du gaz à St-Imier. Il a subi une hausse globale de 3.92 ct/kWh ou 77% par rapport au prix 2021. Elle est liée notamment à « la situation météorologique et géopolitique en Europe de l’Est ainsi que la hausse généralisée des taxes CO 2 qui induisent des fluctuations de prix inédites par leur ampleur » explique la Municipalité dans un communiqué mercredi. Des effets qui ne sont pas nouveaux. L’année dernière, les Services techniques de St-Imier avaient décidé de couvrir le surcoût de 286'000 francs enregistré en 2021 en mettant à contribution le fonds de lissage du gaz. Ce n’est plus possible de le faire en 2022. A noter que l’ensemble des tarifs connaissent un renchérissement compris entre 40 et 60 % suivant le segment tarifaire. /comm-sbo