Hausse du bénéfice pour la BCBE

La Banque cantonale bernoise (BCBE) a signé une bonne performance opérationnelle en 2021, augmentant ses volumes et enregistrant une croissance des recettes dans toutes les lignes de métier. Grâce à une maîtrise des charges et des effets uniques, les résultats ont pris l'ascenseur. L'établissement bernois a fait état jeudi de recettes à hauteur de 463,5 millions de francs, en progression de plus de 12% par rapport à 2020. Cette poussée est imputable aux opérations d'intérêts, principale source de revenus, dont le résultat net a bondi de 13% à 303,9 millions de francs, en raison de variations de provisions pour risque de défaillance de clientèle. Les commissions ont atteint 112,3 millions, soit 6,9% de mieux que douze mois auparavant.





Dividende proposé à la hausse



Dans un contexte de hausse des produits, les charges ont évolué latéralement (+0,6% à 238,6 millions), ce qui a permis au résultat opérationnel de s'envoler (+59%) à 178,6 millions. Le bénéfice net a atteint 154,9 millions, ce qui représente une hausse de 4,4%. Le conseil d'administration propose de relever le dividende à 9,20 francs par action, contre 8,80 francs au titre de 2020. L'assemblée générale du 17 mai aura le dernier mot.





Stratégie et perspectives

La BCBE a ainsi clôturé la première année complète de déploiement de sa Stratégie 2025. Une stratégie grâce à laquelle la banque a déjà étoffé considérablement son éventail de services et a concrétisé de nouvelles idées, par exemple en lançant SME|X, une plateforme de négoce pour actifs numériques. Pour 2022, la direction s'attend à dégager un résultat "de l'ordre" de celui de l'année écoulée. /ATS