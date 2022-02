Le canton de Berne veut plus d’argent pour lutter contre le Covid

Le Conseil-exécutif demande au Grand Conseil d’approuver les coûts supplémentaires des mesures engagées pour faire face à la crise du coronavirus dans le domaine sanitaire. Il sollicite un crédit supplémentaire de 39,8 millions de francs pour les coûts imputables au maintien des offres de dépistage, à la gestion et à l’extension du dispositif de traçage des contacts, à la planification et à la mise en œuvre de la stratégie de vaccination, à la hotline et à la communication. De nombreuses mesures prises afin d’endiguer la propagation du COVID-19 n’étaient pas inscrites dans la planification budgétaire. Le Conseil-exécutif les a approuvées au préalable dans différents arrêtés en vertu du droit de nécessité. Le Grand Conseil débattra de ce crédit supplémentaire lors de la session de printemps 2022. /comm