Un travail primé sur le revote de Moutier

Loris Roth a pu sentir la forte dimension émotionnelle du vote du 28 mars, notamment lors d'un sondage qu'il a réalisé sur les réseaux sociaux. L'étudiant a également pris le temps de s'entretenir avec les partisans de Berne et du Jura. Pour lui, les arguments factuels ont moins pesé que les arguments de coeur. Il estime d'ailleurs que les avantages et inconvénients se valent et s'équilibrent entre les deux options soumises aux Prévôtois.





Direction le Tessin



Avec son regard distant et aiguisé, Loris Roth a donc su éveiller la curiosité du jury du concours Science et jeunesse. Après une première sélection, son travail a passé brillamment l'écueil des demi-finales romandes fin janvier.