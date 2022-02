Votations du 13 février : positions des partis régionaux

Les Suisses se rendront aux urnes le 13 février prochain. Au menu quatre objets fédéraux. Ils devront se prononcer sur l’initiative dite « enfants sans tabac », sur un train de mesures en faveur des médias, la suppression du droit de timbre et l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine. Au niveau cantonal, les Bernois devront se pencher sur la modification de la loi sur l’imposition des véhicules routiers. Les partis de la région ont émis leurs recommandations. Tour d’horizon.





Un OUI et trois NON pour l’UDC du Jura bernois

L’UDCJB glissera un NON dans l’urne concernant l’initiative populaire pour la protection des jeunes contre la publicité du tabac. Le parti estime que le contre-projet préparé par le Parlement permet d’atteindre les mêmes objectifs tout en conservant une certaine liberté économique. L’UDCJB dira également NON au paquet d’aide aux médias qui menacent selon elle l’indépendance des rédactions. Un refus permettra de refaire un autre paquet mieux ciblé selon le parti agrarien. Le comité directeur de l’UDC du Jura bernois propose aussi de glisser un NON concernant l’initiative sur l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine. Enfin, la section locale soutient l’abolition du droit de timbre d’émission. Elle estime que cet impôt est obsolète et doit être payé avant même qu’une entreprise ait pu investir pour se développer, ce qui est injuste.







Trois NON et un OUI pour le PLRJB

Le Parti libéral-radical du Jura bernois rejette massivement l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine. Il dit également NON, mais d’une courte majorité à l’objet concernant la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac. LE PLRJB préconise le refus du train de mesures en faveur des médias. Enfin, le Parti libéral-radical du Jura bernois dit OUI à une très grande majorité à la suppression du droit de timbre.





Les Verts’libéraux disent deux fois OUI et deux fois NON

Les Verts’libéraux Jura bernois invitent leurs partisans à voter NON à l’initiative populaire pour l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine. Ils estiment que la Suisse a déjà une réglementation des plus strictes au monde et que la recherche et le développement seraient fortement entravés. Les Verts’libéraux Jura bernois vont glisser un NON concernant l'initiative « enfants sans tabac ». Bien que l’intention soit bonne, ils trouvent que le contre-projet est plus facile à appliquer et qu’il protégera également les jeunes. En revanche, les Verts’libéraux soutiennent la suppression du droit de timbre qui aurait pour eux un effet positif sur l’attrait de la place économique suisse. Enfin, ils disent OUI au train de mesures pour les médias puisqu’elles profiteraient aux médias locaux.





Deux NON et deux OUI pour le Parti évangélique du Jura bernois

Le PEVJB soutient l’initiative « enfants sans tabac ». Il estime que l’industrie du tabac veut par sa publicité inciter les jeunes à fumer dès leur plus jeune âge et les rendre dépendants à la nicotine et que cela doit être interdit. Le Parti évangélique dit également OUI au paquet de mesures en faveur des médias, car une démocratie qui fonctionne a besoin d’un paysage médiatique fort, indépendant et diversifié. En revanche, le PEVJB ne veut pas de la suppression du droit de timbre puisque celle-ci s’accompagne de nouveaux allégements fiscaux pour les entreprises et les grands groupes. Le Parti évangélique refuse aussi l’interdiction de l’expérimentation animale.





Deux OUI et deux NON pour les Verts du Jura bernois

Pour les Verts du Jura bernois l’aide aux médias garantit des médias traditionnels indépendants, de qualité et forts. Elle soutient aussi davantage les petits éditeurs locaux afin que l’actualité locale ne passe pas à la trappe. Ils diront aussi OUI à l’initiative populaire pour la protection des jeunes contre la publicité du tabac. Ils indiquent que des études prouvent que la publicité influence les jeunes. Si les Verts s’engagent pour diminuer la souffrance animale, ils estiment que l’initiative proposée pour l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine va trop loin. Les Verts du Jura bernois glisseront un NON concernant la suppression du droit de timbre qu’ils considèrent comme un cadeau fiscal des partis bourgeois pour favoriser davantage les privilégiés.





Le PSJB glissera deux OUI et deux NON dans les urnes

Pour le Parti socialiste du Jura bernois, le tabac est responsable de la mort de milliers de personnes chaque année, il est donc urgent d’en restreindre la publicité et de protéger les générations montantes. Raison pour laquelle le PSJB glissera un OUI dans l’urne. Le Parti socialiste du Jura bernois estime que le train d’aides à la presse pourra renforcer les médias régionaux qui ne peuvent vivre des seules ressources publicitaires. Le PSJB recommande de rejeter l’interdiction expérimentale animale et humaine. Il qualifie cette initiative d’excessive. Il refuse également la suppression du droit de timbre, car elle ne profiterait en rien aux citoyens ni aux PME.





Ensemble socialiste votera deux fois OUI et deux fois NON

Sans grosses surprises, le parti Ensemble socialiste est sur la même ligne que les socialistes et les Verts du Jura bernois. Le nouveau venu sur la scène politique cantonale glissera un OUI à l’initiative populaire pour la protection des jeunes contre la publicité du tabac. Il en fera de même pour le train de mesures en faveur des médias. Ensemble socialiste se positionne contre l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine et appelle également à dire NON à la suppression du droit de timbre.





Votation cantonale sur la modification de la loi sur l’imposition des véhicules routiers

L’UDCJB refuse cette modification. Ce projet est antisocial et pénalise les régions de campagne et de montagne selon le parti. Très peu de personnes ont le choix de changer facilement de véhicule pour ne pas être touchées par l’augmentation. Un avis que partage une majorité des membres du Parti libéral-radical du Jura bernois.