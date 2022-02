Carnaval il y aura à Bienne

Bienne aura son carnaval cette année. Les organisateurs ont décidé de déclencher le plan B, histoire d’être certains de pouvoir proposer quelque chose à la population, quelles que soient les décisions liées la crise sanitaire.

Entre le 3 et le 6 mars, ce n’est pas la vieillie ville de Bienne qui servira de terrain de jeu, mais la place de l’Esplanade. Elle sera cancellée et abritera une tente de 600 places. À l’intérieur du périmètre, tout sera prévu pour faire revivre l’ambiance de carnaval. Une scène, des concerts, de stands de nourriture, une bataille de confetti pour les enfants, etc. Vice-président de la guilde, organisatrice du carnaval de Bienne, Reto Rey :