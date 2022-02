Corps à Niederwangen : une femme soupçonnée

Le Ministère public va demander la mise en détention d'une femme de 30 ans dans le cadre du meurtre d'une fillette de 8 ans découverte mardi soir dans une forêt à Niederwangen, près de Berne. L'enquête sur les circonstances du décès se poursuit.

Le Ministère public Berne-Mittelland va déposer une demande de mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte à l'encontre de cette femme domiciliée dans le canton de Berne. La police n'a pas donné vendredi d'informations supplémentaires, en particulier sur un éventuel lien entre la suspecte et la victime.

Les enquêteurs poursuivent l'évaluation des traces sur les lieux du drame, mènent des auditions et cherchent à déterminer les causes précises du décès. La justice avait annoncé jeudi l'ouverture d'une procédure pour meurtre et l'arrestation d'une personne de l'entourage de la fillette. /ATS-fwo