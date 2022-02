Un âge vénérable pour la Société jurassienne d’Emulation

Une année pas comme les autres pour la Société jurassienne d’Emulation. L’organisation culturelle fête ses 175 ans en 2022. La SJE a été créée en 1847 dans le but d’encourager la recherche scientifique et la création artistique sur l’ensemble du Jura historique. Elle compte 6 cercles d’études, 14 sections régionales et environ 1'700 membres au total. La Société jurassienne d’Emulation se porte globalement bien. Elle connaît toutefois une diminution limitée du nombre de ses membres et cherche à rajeunir ses effectifs. La SJE est l’une des plus anciennes et des plus importantes sociétés culturelles globales de Suisse. Le président de la Société jurassienne d’Emulation, Martin Choffat, évoque la santé de la vénérable institution :