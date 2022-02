Elisabeth Baume-Schneider vice-présidente du PSS

Elisabeth Baume-Schneider compte apporter une sensibilité moins urbaine ainsi que son expérience à la direction du deuxième parti politique du pays. Elle va partager son nouveau poste avec le Vaudois Samuel Bendahan. La Jurassienne épaulera ainsi les co-présidents du PSS, la Zurichoise Mattea Meyer et l’Argovien Cédric Wermuth, dans la perspective des prochaines élections fédérales. Elisabeth Baume-Schneider estime que le PS se doit d’être le plus lisible possible alors que la pandémie de coronavirus a accentué les clivages politiques :