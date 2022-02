Le Parc du Doubs peut se projeter sur la prochaine décennie

Le Parc du Doubs gagne une commune. Sur les quinze membres, une seule – celle des Planchettes dans le canton de Neuchâtel – a refusé de renouveler son adhésion. Soubey et Muriaux font leur entrée au sein de l’association, au contraire du Bémont qui a voté contre. Les autorités communales se sont prononcées ces dernières semaines. Cet engagement sera régi par une nouvelle Charte, qui courra de 2023 à 2032. Cette dernière s’inscrira dans la continuité, mais souhaite également renforcer l’action en faveur de l’agriculture et du tourisme, agir davantage dans la mobilité douce et intégrer les communes dans la gouvernance : « De manière globale, je crois que le processus a bien fonctionné. Les gens ont compris les enjeux sur lesquels ils votaient, tout comme les nouveaux objectifs. Le résultat est positif, le territoire du Parc s’agrandit quelque peu et il augmente aussi un peu en population. Nous pourrons à présent avoir des actions plus cohérentes sur l’ensemble de ce territoire » se réjouit Régis Borruat, le directeur du Parc du Doubs.