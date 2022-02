Le dispositif de vaccination sera réduit

Les autorités bernoises réduiront le dispositif de vaccination anti-Covid dès la fin du mois de février. La Direction de la santé publique, des affaires sociales et de l'intégration (DSSI) a annoncé mardi la fermeture des centres supplémentaires le 28 février. Il s'agit notamment des structures installées dans des centres commerciaux, mais aussi l'offre sans rendez-vous dans la halle 1 de BernExpo. A l'heure actuelle, la primovaccination a été administrée à quelque 740'000 personnes et la vaccination de rappel à plus de 480'000. « La demande est en net recul », relève la DSSI, qui estime qu'une grande partie des personnes qui le souhaitaient ont reçu leurs doses.







Vaccination maintenue à Bienne, St-Imier et Moutier



Le camion de vaccination cessera quant à lui d'arpenter les communes du canton. Il restera toutefois mobilisable pour des engagements spéciaux. Les possibilités de recevoir le vaccin resteront nombreuses avec 80 lieux disponibles dont le MEDIN de Bienne et - pour une période transitoire - les hôpitaux de Moutier et de St-Imier. /comm-oza