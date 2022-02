Les Jeunes libéraux-radicaux à l'assaut du Rathaus

Les Jeunes libéraux-radicaux (JLR) du Jura bernois lancent leur campagne en vue des élections cantonales du 27 mars. La section a présenté ses candidats dans un communiqué diffusé mardi. Elle explique vouloir s'engager pour sa région, tant au sein du Grand Conseil que du Conseil du Jura bernois. Les JLR se disent en faveur d’une centralisation des branches de l’administration cantonale sur un site principal ainsi que du renforcement des prérogatives du CJB. « Nous soutenons les PME, l’économie régionale et souhaitons favoriser l’innovation », ajoutent-ils. Un programme et un engagement qui ont pour vocation de lutter contre l'abstentionnisme qui frappe les élections cantonales dans la région. Parmi les huit candidats proposés par les JLR, cinq seront inscrits sur la liste principale du Parti libéral-radical à savoir Djelel Juillerat (Reconvilier), Corentin Jeanneret (St-Imier), Nicolas Rubin (Eschert), Filipe Silva Costa (Moutier) et Florian Voumard (Tramelan). Océane Piegay (Tavannes), Brice Muehlethaler (Reconvilier) et Gaetan Aellen (St-Imier) figureront sur une liste propre aux JLR. /comm-oza