Violent incendie au cœur de Péry

Mardi matin, quelques volontaires s'activaient encore pour rechercher des animaux de compagnie. Plusieurs d'entre eux avaient pu fuire les flammes et ont d'ores et déjà été récupérés. Claude Nussbaumer évoque un véritable drame et précise que l'habitation est totalement carbonisée. La commune est sur le qui-vive pour trouver des solutions d'hébergement pour les personnes sinistrées. Les pompiers, eux, sont toujours sur place pour éviter un nouveau départ de flammes. Aucune information n'a été livrée sur les causes de l'incendie. Des experts de la police cantonale bernoise ont été dépêchés sur le site. /oza