Dans les dossiers : universitaire recherche logement

Il est de plus en plus difficile de trouver un logement lorsqu’on est universitaire. C’est ce qu’estime l’Union des étudiants et étudiantes de Suisse qui lance un sondage auprès des personnes concernées. Le but : récolter des données concrètes pour pouvoir, à l’avenir, proposer des solutions adaptées. Pour en parler, La Matinale a reçu mercredi Dario Vullième, membre du comité de la Fédération des étudiant-es neuchâtelois-es et de la Commission sociale de l’UNES. Il commence par nous expliquer pourquoi, lorsqu’on étudie, il est compliqué de trouver un logement sur place :