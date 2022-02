L'eau potable pour chauffer l'hôpital de St-Imier

L’Hôpital du Jura bernois suit ce projet depuis plus de 15 ans. Sa concrétisation représente un bel aboutissement pour son directeur général de l’époque, Dominique Sartori. L’HJB conservera ses chaudières à gaz et à mazout, mais uniquement comme systèmes d’appoint et de secours. A terme, l’institution pourrait économiser plusieurs dizaines de milliers de francs de chauffage par an. L'hôpital se bat sur plusieurs fronts pour devenir plus respectueux de l'environnement. A ce titre, les économies ne font pas tout selon Dominique Sartori :