Une mère et son enfant découverts sans vie à Delémont

Une mère et son enfant ont été retrouvés sans vie ce mercredi dans un appartement de Delémont, indique la police cantonale jurassienne dans un communiqué publié mercredi soir. Les causes de ces décès ne sont pas encore établies. Cependant, sous réserve des constatations faites lors des examens médico-légaux, la thèse accidentelle semble à privilégier. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances de ce drame. Cette intervention a nécessité l’engagement de nombreux intervenants policiers et sanitaires. Le trafic routier a été fortement perturbé au centre de Delémont. Le Care Team a été appelé pour apporter un soutien psychologique à la famille. Aucune autre information ne sera communiquée à ce stade, précise la police dans son communiqué. /ATS-gtr