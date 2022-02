Quatre centimes bienvenus pour les producteurs de lait bio

Les paysans grappillent quatre centimes de plus pour leur lait bio. Après plusieurs mois de négociations modérées par Bio Suisse, le litre pourra se vendre plus cher dans le courant du mois de février. Cette hausse a pour objectif de compenser l’augmentation des coûts de production due au renforcement des directives du Bourgeon suisses. En effet, les paysans sont soumis depuis début janvier à de nouvelles mesures, plus sévères.



En misant entièrement sur l’herbe pour la production laitière, ces normes créent une plus-value pour le bien-être animal et la biodiversité. Toutefois, elles contraignent les paysans à revoir leur mode de production. Philippe Reichenbach, président de la commission lait d’Uniterre et producteur de lait bio à La Chaux-de-Fonds.