Renan surpris dans son élan

Renan a eu un sursaut mais risque d’atteindre le plafond démographique. Il y a eu 104 arrivées et 75 départs en 2021 dans la commune du Vallon de St-Imier. Plus important, 33 habitants supplémentaires ont été comptabilisés à la fin de l’année passée. Pour comparer, elle a dénombré 38 nouveaux résidents au total entre 2015 et 2020. Renan dénombre aujourd’hui 969 âmes et selon le maire, cette hausse n’a rien d’un boum démographique mais a tout de même surpris le Conseil communal. Jean-Claude Vaucher explique cette hausse notamment par la fin de constructions dans un nouveau quartier et le camping de la Cibourg qui accueille des résidents à l’année. Il précise que les gens qui sont venus s’installer au camping sont surtout des retraités. Dans le nouveau quartier, ce sont des familles du canton de Neuchâtel attirées notamment par les loyers attractifs de la localité et les différences fiscales entre les deux cantons.







La limite est bientôt atteinte



Jean-Claude Vaucher se réjouit de l’attractivité de son village mais, selon lui, la limite est bientôt atteinte : « il ne faudrait pas que pendant les dix prochaines années les choses se passent comme ça, ça deviendrait problématique au niveau des infrastructures telles que les écoles ». Le maire ajoute encore que la commune n’a plus du tout de terrain à bâtir. « Deux-trois nouvelles constructions devraient bientôt sortir de terre, pour une trentaine d’appartements. Après cela, c’est la limite », selon lui.

Le maire de Renan ajoute qu'un projet de crèche est à l’étude pour répondre à ces perspectives. /lbe