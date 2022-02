Un piéton, renversé mercredi peu avant 19h05 à Bienne par une voiture, a été grièvement blessé dans l'accident. La victime a été emmenée en ambulance à l'hôpital.

Une enquête est en cours afin de clarifier les causes et circonstances de l'accident, a indiqué jeudi la police cantonale bernoise. Une partie de la rue de la Gabelle, où a lieu l'accident, a été fermée environ une heure et demie à la circulation. /ATS-cer