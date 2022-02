Pour des exécutifs régionaux plus féminins

Comment encourager les femmes à s’engager en politique régionale ? Cette question était au centre des réflexions menées jeudi soir à la salle des spectacles de Corgémont dans le cadre d’un atelier politique. Plusieurs acteurs et actrices de ce domaine ont été invités par le Réseau égalité Berne francophone à alimenter les discussions.

Les femmes en politique : une thématique qui occupe toujours plus le débat public. Jérôme Fallot, membre de ce réseau, se réjouit de voir qu’elles s’imposent toujours plus sur la scène régionale. Pour lui, une municipalité a tout à gagner en comptant davantage de femmes à sa tête. Elles amènent par exemple d’autres sensibilités sur les dossiers et permettraient une meilleure représentativité de la population.