Crues estivales historiques en 2021

L’été dernier a été l’un des plus arrosés depuis le début des mesures dans le canton de Berne. Le bulletin hydrographique 2021 vient de paraître. Il fournit des informations sur les précipitations et les niveaux d’eau enregistrés pendant l’année écoulée. Tous les éléments étaient réunis pour battre des records, selon le rapport rendu public lundi par les autorités cantonales. Le mois de mai a été froid et pluvieux, ce qui a permis de conserver un niveau d’enneigement assez élevé en altitude. En juin, la chaleur a provoqué des fontes de neige massives, puis de violents orages ont frappé le canton et particulièrement la région. Le temps maussade qui a prévalu jusqu’à mi-juillet a lui aussi aidé à consolider des résultats qualifiés d'historiques. Rien que pour juin, 270 millimètres de pluie au mètre carré ont été mesurés à la station de Villeret alors que la moyenne des 25 dernières années était de 110 millimètres environ.





Niveaux records dans les lacs et sous terre



Ce sont d’ailleurs les mois de mai, juin et juillet à eux seuls qui ont le plus pesé sur ce bulletin hydrographique 2021. Le niveau des lacs s’en est bien sûr ressenti : le lac de Bienne a atteint sa cote la plus élevée depuis l’achèvement de la deuxième correction des eaux du Jura au début des années 1970. Il a stagné à environ quarante centimètres au-dessus des normes saisonnières. Le niveau des eaux souterraines a aussi grimpé en flèche durant l’été, jusqu'à battre des records dans certaines régions. La situation est toutefois revenue à la normale avec la sécheresse automnale. /comm-oza