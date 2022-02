Envoi des bordereaux de l’impôt fédéral direct

Les bordereaux de l’impôt fédéral direct arrivent dans les boîtes aux lettres bernoises. L’intendance des impôts a démarré l’envoi de plus de 290'000 bordereaux provisoires aux contribuables redevables d’un montant supérieur à 300 francs. La facture est payable sous 30 jours. Le montant total avoisine les 700 millions de francs. Le canton en encaisse 19,6%, les communes et les paroisses 1,6% et la Confédération le solde. Les contribuables qui ne reçoivent pas de bordereau provisoire ne sont pas redevables de l’IFD ou bien ils le paieront avec leur décompte final. Le montant exact de l’IFD dû sera établi après réception des déclarations d’impôt 2021. Il sera pris en compte dans la décision de taxation et dans le décompte final. /comm-cer