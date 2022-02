L’InfoQuartier Boujean s’agrandit

De nouveaux locaux pour renforcer l’attractivité d’un quartier. L’InfoQuartier Boujean vient d’investir des espaces mieux situés et plus grands. Le centre d’information et d’activités pour la population se réjouit de reprendre du service dans ses nouveaux locaux après la semaine blanche.

Expérience faite, la responsable de Générations & Quartiers à la Ville de Bienne Isabel Althaus est convaincue que ce déménagement permettra de renforcer la mobilisation des habitants du quartier de Boujean. « Nous avons aussi vu cela avec l’InfoQuartier de Mâche », rappelle-t-elle. « Cela fait plusieurs années qu’il a déménagé dans des locaux plus spacieux et nous voyons l’effet que ça peut avoir sur la mobilisation de la population ».