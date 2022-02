La Biennale coupée en deux de visarte.jura

La 19e Biennale de visarte.jura a lieu en 2022… et plutôt deux fois qu’une. Le groupe régional de l’association professionnelle des artistes visuels a porté son dévolu sur l’ancienne usine Condor à Courfaivre pour accueillir l’événement qui veut mettre en valeur et présenter la diversité du travail des artistes du Jura, du Jura bernois et de Bienne. Ce lieu avait déjà été retenu il y a deux ans pour la dernière édition. Particularité de cette année, la manifestation se déclinera en deux parties : un premier volet du 7 au 22 mai, un second du 20 août au 4 septembre. Les organisateurs ont opéré ce choix par obligation, ont-ils indiqué dimanche dans un communiqué. La friche industrielle est en travaux et les espaces disponibles pour la Biennale sont moins importants qu’à l’accoutumée. Pour François Lachat, président de visarte.jura, la décision de dédoubler l’événement a été prise pour le bien-être des artistes :