Une rose pas si verte que ça

Qui dit St-Valentin dit bien évidemment bouquet de fleurs, et quoi de mieux justement que la rose pour symboliser l’amour qu’une personne porte à son partenaire. La vente de ces fleurs explose donc comme chaque 14 février, jour de la fête des amoureux. Le problème est que les roses ne poussent pas en Suisse en cette période de l’année. Selon Alice Jeannerat, fleuriste à Delémont, il n’y a qu’un fournisseur de roses pour tout le pays et il ne peut les produire que durant la saison adéquate, soit à la fin du printemps. Mais face à la forte demande, les boutiques de la région doivent donc trouver des solutions. De nombreuses roses sont ainsi importées d’Équateur et de Hollande.