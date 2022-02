Fin des restrictions : les restaurateurs ont du pain sur la planche

La qualité du travail et de l’accueil, ce sont, selon Jean-Marc Soldati, les meilleures pistes pour faire revenir les clients dans les établissements publics. Pour le vice-président de la section Jura bernois, lac de Bienne de Gastro Berne et hôtelier restaurateur de Sonceboz la levée de la quasi-totalité des restrictions, c’est un grand soulagement, même s’il ne s’attend pas à voir sa salle à manger envahie dès le premier jour sans certificat Covid et sans masque :