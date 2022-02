Objectif : trois élus régionaux au National en 2023

La région n’a plus de représentant au Conseil national et la première responsable, c’est la participation. Jura bernois.Bienne se base sur les élections de 2019 où le Jura bernois et Bienne étaient en queue de peloton du taux de votants avec 36,8% et 38,8% de participation. Depuis, l’assemblée des maires de Jb.B a adopté en 2020 une stratégie électorale pour 2023. L’association des communes a présenté jeudi sa stratégie et les outils qui vont être testés lors des élections cantonales du 27 mars avec en point de mire, les élections fédérales de 2023. Le but est d’avoir trois élus de la région sous la coupole, grâce à l’augmentation de la participation. Comme l’a dit le directeur de l’association André Rothenbühler, « mathématiquement, si le taux de participation augmente, c’est la proportion de représentants que devrait compter le Jura bernois et Bienne sous la coupole fédérale ». L’objectif est donc d’augmenter le taux de participation de 8%, à environ 43% dans la région.

Stratégie originale dans le pays, Jb.B veut donc motiver les citoyens à se rendre aux urnes par des actions concrètes : la brochure easyvote va être envoyée gratuitement aux jeunes citoyens dans le but de leur expliquer de manière neutre et compréhensible les documents électoraux. Un flyer a été transmis jeudi aux communes et pourra être distribué aux habitants ou placardé par exemple. Il sera aussi publié dans les médias locaux. Enfin, un baromètre électoral sera tenu par 33 communes qui ont déterminé un taux de participation à atteindre pour les prochaines élections. Ces communes pourront régulièrement y entrer le nombre d’enveloppes de vote reçu afin d’avoir un suivi de participation et situer les communes vis-à-vis de leur objectif, mais aussi des autres communes. Une compétition qui se veut ludique et motivante, selon Jb.B.

Grâce à ces outils, l’association vise quatre objectifs opérationnels : améliorer, donc, le taux de participation dans chaque commune par rapport à 2019, faire ressortir les thèmes qui justifient la présence de représentants du Jura bernois et de Bienne à Berne, concentrer les voix sur les candidats régionaux et faire relayer ces actions par un maximum de partenaires.

Un bilan sera fait après les élections de mars 2022 en vue des fédérales de 2023. /lbe