Valiant va fermer ses succursales de Tavannes et de Bassecourt

Valiant va fermer deux succursales en Suisse romande dans le cadre de sa restructuration annoncée jeudi. Les sites de Tavannes et de Bassecourt disparaîtront dans le courant de l'année, indique vendredi le groupe bancaire bernois.

Les autres 21 succursales concernées se situent dans la partie alémanique du pays, soit à Beinwil am See, Boniswil, Breitenbach, Buchrain, Büron, Fraubrunnen, Gontenschwil, Gränichen, Grosswangen, Ittigen, Kehrsatz, Mühleberg, Nebikon, Neuenegg, Reiden, Schönbühl, Signau, Toffen, Trubschachen, Wohlen (BE) et Zollbrück.

Comme annoncé jeudi, Valiant veut biffer les sites trop proches les uns des autres dans sa zone de chalandise historique - à savoir les régions de Berne et de Lucerne.

La restructuration va entraîner la suppression de 50 emplois. Les mesures prévues vont permettre une économie annuelle de 12 à 15 millions de francs et d'améliorer d'environ 0,5 point de pourcentage le rendement des fonds propres. Valiant va cependant créer 170 postes à plein temps entre 2022 et 2024, dont 140 dans le conseil à la clientèle. /ATS-cer