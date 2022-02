Des stylos en bois se tournent à Sonceboz

Fabriquer des stylos en bois pour sortir du burn-out. David Barré travaille dans l’informatique et il y a quelques années, il a eu besoin de changer d’air et de laisse parler sa créativité. Il s’est lancé dans le tournage de stylos en bois. Une passion qu’il exerce dès qu’il a un peu de temps libre chez lui à Sonceboz. C’est sur les réseaux sociaux qu’il a découvert le tournage de stylos en bois et après quelques cours, il s’est lancé dans sa propre fabrication :