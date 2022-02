Du mieux sur le marché du travail

La situation sur le marché du travail s’est considérablement améliorée dans le canton de Berne. Les autorités ont publié lundi un rapport complet sur l’année 2021. Le texte est évidemment marqué par la crise sanitaire et les différentes mesures mises en place ou assouplies. Après l’effondrement historique de 2020, une amélioration était attendue, elle est arrivée. Les nombreuses réouvertures survenues au premier semestre 2021 ont fait beaucoup de bien. De manière générale, l'économie nationale a repris de manière significative. Du mieux, du bien mieux, même si certains secteurs ont encore connu de grosses difficultés. On pense par exemple à l’industrie qui a souffert des problèmes d’approvisionnement et des capacités de transport à l’échelle mondiale, ce qui a engendré des retards dans la production, mais aussi des hausses de prix.