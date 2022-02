Le 144 biennois va bientôt disparaître

La centrale d’appels du 144 de Bienne va être absorbée par celle de Berne. Le journal Le Temps l’a révélé samedi. Le Directeur de la santé bernoise Pierre Alain Schnegg a pour objectif de centraliser tous les appels d’urgences médicales en un seul centre, au lieu de trois actuellement. Un regroupement qui commence donc par les centrales de Bienne et de Berne. Selon Pierre Alain Schnegg, cette centralisation permettra une simplification et une uniformisation des processus et ne signifie en aucun cas que les francophones seront mis de côté. /lyg