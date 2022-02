Le PSR en campagne pour les cantonales

Thématiques

Parmi les chevaux de bataille du PSR, une formation forte, variée, de qualité et qui respecte l’égalité des chances, une protection du climat socialement acceptable. Au chapitre de la santé, les socialistes romands pointent du doigt le manque de médecins généralistes et de pédiatres, la pénurie de spécialistes francophones dans la région de Bienne et les conditions de travail du personnel de la santé publique. Concernant la politique familiale, le PSR entend se battre pour un congé parental, un accès élargi aux places en crèches et à l’école à journée continue, le tout à des prix abordables. Le parti milite encore pour une convention collective de travail pour le personnel des lieux d’accueil de l’enfance subventionnés par de l’argent public.

Avec son statut de parti romand, le PSR entend continuer à se battre pour la minorité francophone du canton. En regard du départ des 7’000 habitants de Moutier dans le canton du Jura, les socialistes romands veilleront à ce que les droits garantis aux francophones, les budgets et autres subventions alloués aux acteurs culturels, économiques et sportifs de Bienne et du Jura bernois soient maintenus.





Le bilinguisme

Le PSR a décidé de faire du renforcement du bilinguisme dès le plus jeune âge un de ses chevaux de bataille. Les explications du coprésident de parti socialiste romand, Hervé Roquet :