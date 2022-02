Nouvelle stratégie pour le Forum du bilinguisme

« Soyons sur la même longueur d’onde ! ». C’est le nouveau slogan dévoilé ce lundi par le Forum du bilinguisme du canton de Berne. La fondation annonce dans un communiqué vouloir faire évoluer sa stratégie « afin de correspondre davantage à ses missions actuelles et d’ancrer ses marques déposées non seulement dans sa région d’origine, mais également dans le canton de Berne, le long de la frontière linguistique et en Suisse ». Le Forum du Bilinguisme développe également une nouvelle identité visuelle « autour des sons produits par les vibrations qui se propagent sous forme d'ondes lorsque nous parlons ». Cette nouvelle identité sera déclinée pour la première fois lors du salon populaire BEA à Berne sur un stand consacré au bilinguisme du canton de Berne « Bilinguisme BE » entre le 29 avril et le 8 mai. /comm-fwo