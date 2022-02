Renforcer la lutte contre la cybercriminalité

La lutte contre la cybercriminalité figure parmi les priorités dans le canton de Berne. La police cantonale a développé une brigade spéciale pour traquer les délits sur internet. Des délits de plus en plus nombreux et qui touchent autant les particuliers que les entreprises et les administrations. Lundi à Berne, les forces de l’ordre ont fait le point sur cette problématique moderne. La sensibilisation reste le premier moyen d’action. C'est pouquoi des documents de prévention ont été édités, notamment à destination des communes et des entreprises, cibles privilégiées. Le commandant de la police cantonale bernoise Christian Brenzikofer rappelle aussi l'importance de signaler très vite une attaque ou autre délit :