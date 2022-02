Chasseral : saison estivale en demi-teinte pour les bus

Une saison estivale mi-figue mi-raisin pour les bus qui montent au Chasseral. Le parc régional a tiré son bilan pour l’exercice de l’été dernier. Et il est forcé de constater que la situation sanitaire a de nouveau mis un frein à la progression de la fréquentation des lignes de transport de ces dernières années. A l’instar du bus qui relie St-Imier au Chasseral : le nombre de passagers a diminué de plus de 60%. « On ne peut pas comparer avec l’année précédente », explique la responsable mobilité du Parc régional Chasseral Magali Schmid. « En 2021, nous avons été contraints de réduire l’offre pour des raisons financières ». Les bus ne circulaient plus que le week-end et les jours fériés.