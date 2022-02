Nouveau souffle au PLR tramelot

Un vent de renouveau souffle sur le PLR de Tramelan. Réunie récemment en assemblée extraordinaire, la section libérale-radicale a profondément remanié son comité suite à l'annonce des démissions du président André Tellenbach, de la secrétaire Yolande Augsburger, de François Kohli, de Sonia Maire, de Kurt Wittwer et de Raymond Vuilleumier. Une nouvelle équipe a été élue, a annoncé mardi la section. Elle aura pour mission de donner un nouveau dynamisme au PLR Tramelot. Elvis Lehmann et Sébastien Wyss reprennent à deux la présidence. Karine Voumard, vice-présidente, Valérie Hasler, caissière, et François Rüfli, secrétaire, complètent le comité. /comm-oza