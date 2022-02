Un nouveau site internet pour le Grand Conseil

Le site Internet du Grand Conseil fait peau neuve. Il a adopté la nouvelle identité visuelle du canton dans le cadre du projet « newweb@BE ». Sa conception graphique et son contenu ont été remaniés. Grâce à la navigation intuitive et aux diverses fonctions de recherche, les différents groupes cibles accèdent facilement à l’offre complète de contenus. Une interface évolutive moderne a été développée pour permettre la publication automatique de contenus provenant du système de gestion de l’information du Grand Conseil. Le parlement bernois est déjà présent sur Internet depuis plus de 20 ans. /comm-ami