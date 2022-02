Le Ô : nouveau journal dans les boîtes chaux-de-fonnières

L’annonce a tout d’un événement dans le contexte plutôt morose de la presse écrite régionale : le Canton de Neuchâtel, et plus précisément la ville de La Chaux-de-Fonds, comptera un nouveau journal dès ce vendredi 25 février.

Ce canard, baptisé « le Ô », arrivera chaque semaine gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres de La Chaux-de-Fonds et ses environs, de La Cibourg au Crêt-du-Locle. Imprimé au centre d’impression de Monthey, géré par le groupe ESH Médias (propriétaire notamment d’Arcinfo), il comptera 24 pages au format standard des gratuits, dit tabloïd. Six collaborateurs, dont trois commerciaux, seront des salariés fixes. D’autres plumes contribueront sur le plan rédactionnel de manière ponctuelle.





Un manque pour la région des Montagnes

Derrière le Ô, on trouve un certain Anthony Picard, et la société créée pour le projet : Star Médias et son capital-actions de 100'000 francs. Natif du Val-de-Travers, Anthony Picard n’en est pas à son coup d’essai dans le domaine de la presse. Ancien directeur du défunt Courrier neuchâtelois et actuel éditeur de l’hebdomadaire du Jura bernois La Semaine, il croit dur comme fer en son projet. Il note qu’au contraire de nombreux autres anciens districts du canton, celui de La Chaux-de-Fonds ne compte pas d’hebdomadaire gratuit. Il regrette également un manque de couverture des Montagnes neuchâteloises de la part de la presse cantonale. Anthony Picard compte bien faire sa place auprès des lecteurs et des annonceurs :