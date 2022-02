Nouvelle chance pour le parc éolien des Quatre Bornes

On la croyait terminée : la saga du parc éolien des Quatre Bornes à Sonvilier continue. Un groupe de citoyens a déposé cette semaine une nouvelle initiative communale. Munie de 201 signatures, alors que 81 étaient nécessaires, celle-ci demande un nouveau vote sur le plan de quartier valant permis de construire pour ce projet. La municipalité l'a transmise à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT) du canton de Berne qui va examiner sa validité et l'admissibilité juridique d'une nouvelle votation, a expliqué jeudi Christian Steiner, membre du comité d'initiative.

Les porteurs du projet affirment qu'ils ne cherchent nullement à remettre en cause le système démocratique en voulant une nouvelle votation. « En vivant à Sonvilier, nous avons pu remarquer que la population locale ne couche pas sur ses positions de septembre 2020 », a affirmé Agnès Jeannneret, ajoutant que des habitants regrettent de ne pas s'être exprimés à cette occasion. En l’espace de 17 mois, la population a eu une prise de conscience sur le plan énergétique, remarque Pascal Gilomen.