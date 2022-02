Objectif Rathaus : Le Centre

Le parti est nouveau mais des élus siègent déjà au sein de la Députation francophone au Grand Conseil. Il s’agit du Centre, né de la fusion entre le PBD et le PDC. La formation présente trois listes dans la région : une à Bienne et deux dans le Jura bernois. Mohamed Hamdaoui est l’un des représentants du parti au législatif cantonal et c’est lui qui est venu nous en parler jeudi dans La Matinale.